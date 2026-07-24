Due eventi hanno coinvolto i tifosi del Calcio Napoli in città. La prima manifestazione, con tifosi e ultras, si è conclusa alla Rotonda Diaz. Poco dopo, è partita la Processione Azzurra, organizzata dal club, da piazza Carità a piazza del Plebiscito. Sono stati predisposti percorsi e un piano traffico per gestire le due manifestazioni, che hanno coinvolto cortei e spettacoli in centro città.

Prima la manifestazione di tifosi e ultras del Calcio Napoli con arrivo alla Rotonda Diaz, poi la Processione Azzurra organizzata dal club da piazza Carità a piazza del Plebiscito. Previsti dispositivi di traffico nel centro cittadino. Napoli si prepara a celebrare i cento anni del club azzurro con due giornate di manifestazioni, cortei e spettacoli nel centro della città. Gli appuntamenti sono fissati per venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto, alla vigilia della data simbolica del Centenario della Società Sportiva Calcio Napoli. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, la prima giornata sarà animata principalmente da tifosi e gruppi ultras, mentre il giorno successivo si svolgerà la festa organizzata dal club di Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Centenario Calcio Napoli, 2 giorni di festa tra cortei e spettacoli: percorsi e piano traffico

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