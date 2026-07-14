Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione
Il Milan ha iniziato la preparazione per la stagione 2026-27 con Ruben Amorim come nuovo allenatore. La probabile formazione include alcuni cambiamenti rispetto alla passata stagione. Fofana è in uscita e la società sta valutando un sostituto. La rosa si sta adattando alle nuove indicazioni tattiche dell’allenatore portoghese, mentre si cercano eventuali rinforzi sul mercato. La squadra si sta allenando a Milanello, con attenzione alle prime amichevoli ufficiali.
Il Milan ha iniziato la preparazione per la stagione 2026-27, guidato dal suo nuovo allenatore, ovvero Ruben Amorim. Ecco la probabile formazione rossonera Milan, Fofana verso la cessione: i rossoneri sondano il sostituto. Chi è, costi e dettagli Ibrahimovic pazzo di Mazraoui: il Milan lavora per il colpo. Primi contatti con l'agente Mercato Milan LIVE Fofana in uscita: ecco l'obiettivo. Occasione Antonio Silva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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