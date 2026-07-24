Celtic-Milan è la prima in rossonero per Amorim | quote

Durante una sessione di allenamento a Milanello, Ruben Amorim è stato schierato come prima scelta nel reparto offensivo del Milan. L’allenatore ha fatto esordire il giocatore in una formazione titolare, osservato da vicino durante l’attività sul campo. La sessione si è svolta il 23 luglio 2026 a Cairate, in Italia, con Amorim che ha partecipato attivamente alla sessione di allenamento.

CAIRATE, ITALY - JULY 23: Ruben Amorim of AC Milan looks on during an AC Milan Training Session at Milanello on July 23, 2026 in Cairate, Italy. (Photo by Giuseppe CottiniAC Milan via Getty Images) Prima grande amichevole di preparazione per la squadra rossonera, ancora priva dei giocatori impegnati al Mondiale: ma c'è attesa per il tecnico Manca ancora un mese all'inizio del campionato di Serie A ma c'è già grande attesa per scoprire il nuovo Milan di Ruben Amorin, seppure privo dei giocatori pià importanti, che sono stati impegnati al Mondiale. Assente anche Gonçalo Ramos ma presente l'ex laziale Gila in difesa. Scopriamo pronostico e quote di Celtic-Milan in programma sabato 25 luglio alle ore 16. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Milan travolge il Milan Futuro: sette gol e tante indicazioni per Amorim

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