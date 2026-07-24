È stato lanciato un nuovo gioco mobile chiamato CatchCat, che permette ai giocatori di catturare gatti di strada virtuali ispirati ai Pokémon. Il gioco si basa sulla localizzazione, e permette di trovare e collezionare gatti che si trovano in punti precisi della città, come muretti e marciapiedi. La presenza di questi gatti virtuali dipende dalla posizione dell’utente, e il gioco si attiva quando si trova vicino a un gatto reale.

C’è un momento preciso, nella vita di chi ama i gatti, in cui il telefono si trasforma quasi per riflesso: l’animale è lì, sul muretto, sul marciapiede, sull’angolo di una strada che conosce solo lui. La mano scatta prima ancora che il cervello elabori il comando. Una foto, poi un’altra. E poi ci si chiede — magari per un istante soltanto — cosa farsene davvero di quell’immagine. Un’app lanciata a giugno 2026 da un singolo sviluppatore indie ha deciso di dare a quell’impulso una risposta inaspettata: trasformare quel gatto in un collezionabile digitale, con nome, rarità, statistiche di combattimento e una scheda personalizzata che ricorda più un Pokémon che un felino randagio. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - CatchCat, il gioco mobile che trasforma i gatti di strada in Pokémon da collezionare

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CatchCat | Pokémon Go Meets Real-Life Cats

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