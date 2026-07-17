Dopo 10 anni sono tornata dentro Pokémon Go il gioco che ha cambiato un'estate | ora è un altro mondo

Dopo dieci anni, il gioco Pokémon Go è tornato a essere giocato, con nuove possibilità e più mostricciattoli da catturare. La app offre un’esperienza rivista nelle sue funzioni, ma mantiene invariata l’essenza del gioco. È stato scaricato di nuovo, dieci anni dopo quell’estate in cui aveva rivoluzionato il modo di giocare all’aperto. Nessuna modifica ai principi fondamentali, solo aggiornamenti che ampliano il mondo virtuale.

Nuove possibilità, ancora più mostriciattoli da catturare. Pokémon Go offre un'esperienza diversa nelle sue componenti ma immutata nella sua essenza. Ho scaricato l'app 10 anni dopo l'estate in cui tutto il mondo ha iniziato a giocarci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Dopo 15 ANNI è tornata questa meccanica nei giochi Pokémon

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#Ocon: 10 anni dal mio debutto? Il tempo vola. Al tempo era tutto molto diverso, avevo tanto da imparare. Ho fatto un buon lavoro però, perché 10 anni dopo sono ancora qui #F1 #BelgianGP x.com

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