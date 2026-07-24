Un bambino di 18 mesi è deceduto in un ospedale di Catanzaro, con le cause ancora da chiarire. Altri quattro bambini sono stati ricoverati nello stesso ospedale dopo aver manifestato problemi di salute. Si ipotizza che un batterio possa essere alla base delle condizioni di questi bambini, ma non sono ancora stati confermati dettagli ufficiali. Le autorità stanno conducendo indagini per accertare le cause dei casi.

AGI - Un bimbo di 18 mesi è morto in ospedale a Catanzaro in circostanze da chiarire, mentre altri quattro bambini sono stati male e sono stati portati anche loro nel nosocomio catanzarese. I bambini frequentavano tutti un asilo di Tropea. Il piccolo deceduto, Alessio Pio, era di Zungri, un paesino in provincia di Vibo Valentia, ed è morto ieri sera. Tre dei suoi compagni di scuola sono stati dimessi e il quinto è ancora attualmente ricoverato. Non si esclude che a provocare il decesso e i ricoveri sia stato un batterio. Sarà sottoposta all'autopsia la salma del bimbo di 18 mesi, Alessio Pio, deceduto ieri sera nell'ospedale di Catanzaro dopo un trasferimento in gravi condizioni dall'ospedale di Vibo Valentia. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Catanzaro, bimbo di 18 mesi muore in ospedale. Altri 4 ricoverati: l'ipotesi del batterio killer

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Bimbo 18 mesi muore in ospedale, altri 4 ricoverati. Ipotesi batterio killer

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Tragedia a #Catanzaro. Un bimbo di 18 mesi è morto in ospedale. Si ipotizza che il decesso sia legato alla diffusione di un #batterio in un #asilo. Altri quattro bambini sono stati ricoverati, tre dei quali sono già stati dimessi. #Tg1 Manuela Gatti x.com

E ai ki te whakapae m? ng? huakita whakamate, ka mate t?tahi tamaiti i Catanzaro: he aha te Clostridium difficile, ?, me p?hea te horapa?Dopo il decesso del bimbo di 18 mesi e i ricoveri di quattro compagni d’asilo con sintomi simili, la Procura indaga sull’ipotesi di un’infezione da Clostridium difficile. notizie.it

Bimbo morto a Catanzaro, ipotesi batterio killer: cos’è il Clostridium difficile e come si trasmetteDopo il decesso del bimbo di 18 mesi e i ricoveri di quattro compagni d’asilo con sintomi simili, la Procura indaga sull’ipotesi di un’infezione da Clostridium difficile. notizie.it