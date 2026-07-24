Castelnuovo di Porto 64enne muore alla guida dell' auto dopo lo schianto contro un muro

Notizia in breve

Un uomo di 64 anni ha perso la vita durante un incidente stradale a Castelnuovo di Porto. La notte scorsa, l'auto su viale Caduti in Guerra è finita contro un muro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è deceduto sul colpo. La dinamica esatta dell’incidente è sotto indagine. Nessun altro veicolo è coinvolto. Le autorità stanno verificando eventuali cause come velocità e condizioni dell’asfalto.