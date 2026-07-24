Castelnuovo di Porto 64enne muore alla guida dell' auto dopo lo schianto contro un muro
Un uomo di 64 anni ha perso la vita durante un incidente stradale a Castelnuovo di Porto. La notte scorsa, l'auto su viale Caduti in Guerra è finita contro un muro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è deceduto sul colpo. La dinamica esatta dell’incidente è sotto indagine. Nessun altro veicolo è coinvolto. Le autorità stanno verificando eventuali cause come velocità e condizioni dell’asfalto.
Incidente stradale mortale a Castelnuovo di Porto, a nord di Roma. Flavio Perri, 64 anni, ha perso la vita la notte scorsa dopo essersi schiantato in auto contro un muro in viale Caduti in Guerra. Inutili purtroppo i soccorsi. Sul posto i carabinieri e il 118. La vittima si trovava al volante di una Opel Corsa quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada e quindi contro la parete. Si indaga adesso per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire se l’uomo alla guida sia stato colto da un malore oppure se ci siano altri motivi che possano aver causato lo schianto.... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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