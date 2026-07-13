Ieri sera, intorno alle 23.30, un’auto è uscita di strada e si è fermata nel fosso lungo la strada Arnaccio. A bordo c’erano anche i tre figli del conducente. Nessuno ha riportato ferite gravi, ma i soccorsi sono intervenuti sul posto per verificare le condizioni di tutti i presenti. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

Cascina, 13 luglio 2026 – Tragedia scampata sull’ Arnaccio. Ieri, 12 luglio, intorno alle 23.30, un’auto è uscita di strada finendo nel fosso al lato della carreggiata. Alla guida del veicolo un 45enne e i tre figli sui sedili posteriori. L’ipotesi è quella di un colpo di sonno. Non risultano altri mezzi coinvolti nell’incidente stradale. Il padre si è ripreso ed è uscito dal mezzo con i figli, tra cui il più piccolo di 6 anni. Sul posto è intervenuta la Misericordia di Cascina. La famiglia è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello in codice rosso. Fortunatamente le condizioni non sono risultate gravi. Il minore patologico è stato trasferito al Meyer di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perde il controllo dell’auto e finisce nel fosso: a bordo anche i tre figli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

STRAGE STRADALE: AUTO CON 9 GIOVANI A BORDO FINISCE NEL CANALE. MORTI TRE 17ENNI A SENAGO

Notizie e thread social correlati

Perde il controllo dell'auto che si ribalta nel fosso: Eleonora Bigon muore a 22 a pochi metri da casaUna ragazza di 22 anni è morta dopo aver perso il controllo dell'auto, che si è ribaltata in un fosso a pochi metri da casa.

Perde il controllo dell'auto che si ribalta nel fosso: studentessa di 22 anni muore a pochi metri da casaUna studentessa di 22 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata in un fosso.

Temi più discussi: Perde il controllo dell'auto e sfonda la vetrina di un negozio; Incidente mortale a Ponte di Nona. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero; Incidente in galleria: perde il controllo dell'auto e si schianta contro la parete, soccorsi un 90enne e una 85enne; Perde il controllo dell'auto e finisce contro muro: conducente trasportato in elisoccorso in Ospedale.

Incidente sulla Romea, Carlo Boscolo perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: morto sul colpo. Aveva 20 anniCHIOGGIA (VENEZIA) - Ennesimo incidente mortale sulla Romea: Carlo Boscolo, di 20 anni, ha perso la vita nelle prime ore del mattino di domenica 12 luglio. L'incidente Ancora ... ilgazzettino.it

Perde il controllo dell'auto e sfonda la vetrina di un negozio. Il conducente, residente in Germania, negativo all'etilometro #ANSA x.com

Perde il controllo dell’auto e finisce nel fosso: a bordo anche i tre figliTragedia scampata sull’Arnaccio. Intervenuta la Misericordia di Cascina ... msn.com

Posso clonare qualsiasi permanente non terra che controllo con la Classe dell'Artificiere se uso il Torque Liquimetallico? reddit