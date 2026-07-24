Cassino Molestie a bordo del bus Operaio 40enne identificato e denunciato dai Carabinieri per violenza sessuale
Un operaio di 40 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Cassino per aver molestato una persona a bordo di un bus. L’indagine è stata condotta rapidamente dopo la segnalazione, portando all’identificazione dell’uomo. La denuncia riguarda un episodio di violenza sessuale avvenuto sul mezzo pubblico. I militari hanno concluso le verifiche e formalizzato l’accusa nei confronti dell’uomo.
Cronache Cittadine CASSINO – I militari della Stazione Carabinieri di Cassino, al termine di una tempestiva e mirata attività investigativa, hanno deferito L'articolo Cassino. Molestie a bordo del bus. Operaio 40enne identificato e denunciato dai Carabinieri per violenza sessuale Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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