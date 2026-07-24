L’autopsia sui resti di Daniela Ruggi, scomparsa nel settembre del 2024, è stata rinviata al 3 agosto. La giovane di Vitriola di Montefiorino risulta ancora sotto indagine. L’udienza era prevista in precedenza, ma è stata spostata per consentire ulteriori analisi. Nessun dettaglio è stato fornito sulle cause del rinvio. La famiglia della vittima aspetta ancora chiarimenti sul caso.

E’ stata rinviata al prossimo 3 agosto l’autopsia sui resti di Daniela Ruggi, la giovane di Vitriola di Montefiorino scomparsa nel nulla nel settembre del 2024. Dopo il rinvenimento del teschio della giovane donna, il primo gennaio scorso, nella torre di Pignone è stata poi individuata e recuperata la salma di Daniela, che ora sarà sottoposta all’esame autoptico dai consulenti collaboratori della dottoressa Cattaneo del Labanof di Milano, incaricati di svolgere l’accertamento. Inizialmente lo stesso era previsto per il 29 luglio ma è stato spostato per un impedimento della prof. Cattaneo. "Il 3 agosto rappresenta certamente un momento decisivo per gli accertamenti tecnici sui resti della povera Daniela – afferma l’avvocato Deborah de Cicco, che rappresenta in qualità di parte offesa nel procedimento il fratello della giovane, Alberto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Ruggi, Lanza disperato: "Sono ancora indagato"

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