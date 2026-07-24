Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, è stato condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. La vicenda ha sollevato discussioni sul ruolo del diritto penale e sulla percezione della giustizia, evidenziando come alcuni interpretino il caso come un esempio di vendetta popolare. La condanna rappresenta una delle più notevoli decisioni giudiziarie riguardanti un episodio di autodefesa con esiti fatali.

Il caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva per l’omicidio volontario di due rapinatori in fuga, costituisce una delle cesure più evidenti e dolorose nella nostra coscienza collettiva. Non si tratta soltanto della vicenda giudiziaria di un uomo travolto dalla violenza, ma è il riflesso della deriva d’opinione di una società civile sempre più attratta dal mito della vendetta e sempre meno disposta ad accogliere i pilastri dello Stato di diritto. Caso Roggero, quando la giustizia degenera in vendetta. Sotto il profilo strettamente penale, la distinzione ribadita dai magistrati è chiara e non negoziabile: la legittima difesa mira a neutralizzare un pericolo attuale e imminente per l’incolumità fisica, non a inseguire chi fugge, colpirlo per strada e recuperare la refurtiva. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caso Roggero, il diritto penale stravolto: quando la giustizia diventa vendetta popolare

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