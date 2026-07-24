Caserma Carabinieri a Settecamini firmato il contratto nuova sede ai Casali del Tecnopolo

È stato firmato il contratto di comodato d’uso per la nuova sede dei Carabinieri ai Casali del Tecnopolo, in un edificio situato nel quartiere di Settecamini. La firma è stata annunciata dal presidente del IV municipio. La nuova caserma sostituirà quella precedente e sarà operativa nella zona dei Casali.

Roma – È stato ufficialmente firmato – dichiara il presidente del IV municipio Massimiliano Umberti – il contratto di comodato d’uso che consentirà l’apertura della nuova Caserma dei Carabinieri presso i Casali del Tecnopolo, in via Ardito Desio, dando finalmente una risposta concreta a un territorio che da anni attende il ripristino di un presidio di sicurezza di prossimità. La vicenda ha origine nel 2018, quando la storica Caserma dei Carabinieri di Settecamini, presente nel quartiere sin dal 1916 e situata in via Rubellia, fu trasferita temporaneamente nel Comune di Guidonia Montecelio a causa dell’inagibilità dell’edificio, provocata da gravi infiltrazioni d’acqua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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