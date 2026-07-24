È stata inaugurata una Casa di comunità all’interno del carcere di Rebibbia. La struttura mira a rafforzare i servizi sanitari territoriali, anche nei contesti più difficili. La presenza di questa struttura è stata presentata come un esempio di iniziativa concreta in questo settore. La notizia è stata diffusa da un rappresentante di un’associazione di categoria.

Roma, 24 lug. (Adnkronos Salute) - “La realizzazione della Casa di comunità all'interno della Casa circondariale di Rebibbia rappresenta un segnale concreto della volontà di rafforzare la sanità territoriale anche nei contesti più complessi e fragili del Paese”. Così Antonio Magi, segretario generale Sumai Assoprof, a nome del Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell'area sanitaria, esprime apprezzamento “al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, al direttore generale della Asl Roma 2 e a tutto il dipartimento che ha seguito il progetto per aver trasformato un impegno in una realtà concreta. È un... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Casa di comunità in carcere Rebibbia, Magi (Sumai Assoprof) 'un modello'

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L’Abruzzo non si ferma. Migliora la sanità. Anche la Casa di Comunità di Scafa è pronta. Un altro intervento realizzato nei tempi del #PNRR per una sanità più vicina ai cittadini e ai territori. Continuiamo a trasformare le risorse in servizi concreti, rispettando i x.com

(Spoilers extended) se fossi nominato lord, quale nome, sigillo o motto sceglieresti per la tua casata? reddit

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