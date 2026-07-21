Un rappresentante dell’Associazione nazionale dei medici ha commentato la decisione del governo di sospendere temporaneamente le incompatibilità professionali. Ha affermato che il tema del superamento delle incompatibilità non può essere ignorato e che è necessario intervenire con una riforma. La proposta mira ad aumentare le prestazioni sanitarie, mantenendo la tutela dei medici e la qualità dei servizi offerti.

Milano, 21 lug. (Adnkronos Salute) - "Il dibattito che si è aperto sul superamento del regime di incompatibilità non può essere eluso, anzi. Occorre entrare nel merito delle proposte e partire da un dato incontestabile: oggi il Servizio sanitario nazionale ha perso attrattività e competitività sia con il resto dei Paesi europei che con il privato non accreditato. Il nostro sistema pubblico ha bisogno di aumentare rapidamente l'offerta di prestazioni per ridurre le liste d'attesa, rendere operative le Case della comunità e ridurre gli accessi impropri ai pronto soccorso ospedalieri. È necessario garantire ai cittadini un'assistenza... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sumai Assoprof, 'bene Fi su stop incompatibilità, serve riforma che aumenti prestazioni rispettando medici'

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