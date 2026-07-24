Carrara diventa una galleria d' arte a cielo aperto | 159 artisti e 40 città del mondo colorano le vie del centro
Le vie del centro di Carrara si riempiono di colori con l'intervento di 159 artisti provenienti da 40 città diverse. Per due serate, le strade tradizionalmente legate al marmo e all’artigianato si trasformano in un grande spazio espositivo all’aperto. Le installazioni e le opere di street art si mescolano tra loro, creando un percorso di creatività internazionale. La città si apre così a un evento che unisce arte, culture e tecniche in un’unica esperienza visiva.
Per due sere Carrara cambia pelle. Le strade dove da secoli si intrecciano il bianco del marmo e il lavoro degli artigiani diventano un grande laboratorio a cielo aperto, dove lingue, tecniche e tradizioni provenienti da tutto il mondo si incontrano. Non una semplice rassegna, ma un dialogo diffuso tra creatività contemporanea e identità urbana: è lo spirito di CArt – Creativi in dialogo, il festival che venerdì 24 e sabato 25 luglio trasforma il centro storico in un insieme di installazioni, performance, musica, cinema e artigianato. Dal tardo pomeriggio alla mezzanotte via Carriona e i quartieri di Cafaggio, Grazzano e Baluardo ospiteranno 159 artisti e oltre trenta «Città Creative Unesco» provenienti dai cinque continenti. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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