Carara diventa una galleria d' arte a cielo aperto | 159 artisti e 40 città del mondo colorano le vie del centro

Da corrierefiorentino.corriere.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Carrara si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto per due sere, con 159 artisti provenienti da 40 città globali che animano le vie del centro. Le strade storiche, tradizionalmente legate al marmo e all’artigianato, vengono utilizzate come spazio espositivo temporaneo. Durante l’evento, si susseguono esposizioni, performance e installazioni che coinvolgono diverse tecniche artistiche e linguaggi culturali. La manifestazione propone un dialogo tra tradizione locale e influenze internazionali.

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Per due sere Carrara cambia pelle. Le strade dove da secoli si intrecciano il bianco del marmo e il lavoro degli artigiani diventano un grande laboratorio a cielo aperto, dove lingue, tecniche e tradizioni provenienti da tutto il mondo si incontrano. Non una semplice rassegna, ma un dialogo diffuso tra creatività contemporanea e identità urbana: è lo spirito di CArt – Creativi in dialogo, il festival che venerdì 24 e sabato 25 luglio trasforma il centro storico in un insieme di installazioni, performance, musica, cinema e artigianato. Dal tardo pomeriggio alla mezzanotte via Carriona e i quartieri di Cafaggio, Grazzano e Baluardo ospiteranno 159 artisti e oltre trenta «Città Creative Unesco» provenienti dai cinque continenti. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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