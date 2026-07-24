Una lite scoppiata nel pomeriggio di ieri in via Ugo Foscolo a Cardito è finita con uno sparo. Secondo le prime ricostruzioni, il diverbio, probabilmente motivato da ragioni passionali, è sfociato in una colluttazione. Durante la fuga, uno dei coinvolti ha tentato di investire l’altro, che ha risposto con un colpo di arma da fuoco contro l’auto dell’avversario. Non sono stati riportati feriti.

Una violenta lite scoppiata nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 luglio, in via Ugo Foscolo, a Cardito, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un diverbio, riconducibile secondo i primi accertamenti a motivi passionali, è degenerato in una colluttazione, un presunto tentativo di investimento e infine in uno sparo. I carabinieri hanno arrestato un 63enne di Frattamaggiore con l'accusa di tentato omicidio, mentre altre tre persone sono state denunciate. Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Caivano, che hanno ricostruito l'intera vicenda grazie ai rilievi e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nell'abitazione della famiglia coinvolta. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Cardito. Lite per motivi passionali, tenta di investirlo durante la fuga: il rivale spara contro l’auto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, lite per una ragazza finisce nel sangue: spara due colpi a salve, il rivale lo travolge e lo uccide con l’autoUna lite tra due uomini per una ragazza si è conclusa con un'esplosione di due colpi di pistola a salve e un'auto che ha investito uno dei...

Lite in casa a Savona, 98enne spara alla moglie 86enne e poi tenta di togliersi la vita: cosa è successoAll’alba, in una abitazione a Savona, un uomo di 98 anni ha sparato alla moglie di 86 anni durante una lite.

Temi più discussi: Rissa e spari in famiglia: 63enne per tentato omicidio; L’aggressione, il tentato investimento e gli spari: lite per motivi passionali nel Napoletano; Rissa per motivi passionali, poi l'investimento e gli spari: arrestato per tentato omicidio, nei guai pure i figli; Cardito, lite per motivi passionali degenera: spara contro l’auto del rivale, arrestato 63enne.

La lite in strada a Cardito degenera: tenta di investire il contendente, l’altro spara contro l’autoI carabinieri hanno arrestato un uomo di 63 anni per tentato omicidio, mentre altre tre persone sono state denunciate ... fanpage.it

Cardito, spari in strada dopo una lite passionale: Arrestato 63enneA Cardito una lite passionale degenera in rissa e spari: arrestato un 63enne per tentato omicidio, tre persone denunciate. quotidianodelsud.it