A Cardito, un uomo di 63 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver sparato contro un’auto nel corso di una lite passionale. Prima dello sparo, c’era stata una rissa e un presunto tentativo di investimento. Sono stati denunciati anche i due figli e un uomo di 51 anni. L’episodio si è verificato in un pomeriggio che si è trasformato in un episodio di violenza.

Dopo la rissa e un presunto tentativo di investimento, l’uomo avrebbe sparato contro un’auto. Denunciati anche i due figli e un 51enne.. Un pomeriggio come tanti si è trasformato in pochi minuti in un episodio di violento a Cardito, dove una lite dai contorni passionali è degenerata fino a sfiorare la tragedia. A intervenire i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Caivano che hanno arrestato per tentato omicidio un uomo di 63 anni, originario di Frattamaggiore. Denunciati per lesioni personali e rissa, i suoi due figli, un 38enne e un 36enne entrambi conviventi con il padre. A ricostruire la dinamica dell’accaduto sono stati i primi accertamenti dei carabinieri grazie anche all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nell’abitazione della famiglia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Cardito, lite passionale degenera: 63enne arrestato per tentato omicidio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lite tra minorenni degenera, giovane accoltellato e in fin di vita: arrestato 17enne per tentato omicidioNella giornata del 10 maggio 2026, a Casal di Principe, la Polizia di Stato ha arrestato un minorenne di origine egiziana con l’accusa di tentato...

Follia a Motta Sant’Anastasia, lite tra vicine degenera: arrestata 38enne per tentato omicidioUna donna di 38 anni è stata arrestata per tentato omicidio dopo una lite tra vicine che si è intensificata a Motta Sant’Anastasia.

Argomenti più discussi: Cardito, prima la lite passionale e poi il tentato omicidio: un arresto e tre denunciati; Cardito, lite per motivi passionali degenera: spara contro l’auto del rivale, arrestato 63enne.

L’aggressione, il tentato investimento e gli spari: lite per motivi passionali nel NapoletanoUna lite tra uomini sarebbe degenerata in via Ugo Foscolo, a Cardito, richiedendo l’intervento dei carabinieri per evitare la tragedia. Lite a Cardito: botte, spari e tentato investimento Un pomeriggi ... msn.com

Prima la lite poi la fuga e uno sparo, un arresto per tentato omicidio: tre i denunciatiA intervenire i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Caivano che hanno arrestato per tentato omicidio un uomo di 63 anni, originario di Frattamaggiore. Denunciati per ... ilroma.net