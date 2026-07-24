Cantina Piemontese
È stato annunciato che il direttore editoriale di nonewsmagazine.com, rivista dedicata a ozio e serendipità, e il direttore responsabile di No News, la free press di Milano, sono le stesse persone. Non ci sono altri dettagli su eventuali cambiamenti o motivazioni.
Direttore editoriale di nonewsmagazine.com Il magazine dell’ozio e della serendipità.Direttore responsabile di No News La free press dell’ozio milanese. Viaggiatore iperattivo, tenta sempre di confondersi con la popolazione indigena. Amante della lettura, legge un po’ di tutto. Dai cupi autori russi, passando per i libertini francesi, attraverso i pessimisti tedeschi, per arrivare agli amori sofferti tra le campagne inglesi. Tra gli scrittori moderni tra i preferiti spiccano Roddy Doyle, Nick Hornby e Francesco Muzzopappa. Melomane vecchio stampo, c’è chi lo chiama “il fondamentalista del Loggione”. Ama il dramma verdiano così come le atmosfere oniriche di Wagner. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Maria Giuana - Canzone Popolare Piemontese -
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