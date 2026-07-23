Nel borgo piemontese in Val Cannobina si trovano ancora tracce di un passato legato alla Scozia, tra cognomi, parole dialettali e feste in kilt. Le tradizioni locali conservano elementi di quell’eredità, visibili nelle celebrazioni e negli usi quotidiani. La presenza di testimonianze storiche e culturali dimostra un legame duraturo con l’antica regione scozzese. Non ci sono attualmente notizie di eventi recenti o interventi ufficiali relativi a questa identità culturale.

Nel piccolo borgo in Val Cannobina sopravvivono segni di un passato avvolto tra storia e leggenda: cognomi, parole dialettali e feste in kilt raccontano un legame antico con la Scozia. Una storia, quella tutta particolare del borgo piemontese di Gurro, nata dal «rumore delle armi». Siamo a Pavia, nel 1525, durante la battaglia tra l’esercito Imperiale di Carlo V e i francesi di Francesco I che cambierà le sorti d’Europa. La lotta furiosa tra i due schieramenti vide la vittoria finale degli spagnoli e dei lanzichenecchi tedeschi armati con gli archibugi. Lo stesso re di Francia, presente nella battaglia, fu catturato presso la Cascina Repentita del Parco Visconteo, dove sarà trattenuto per poi essere fatto prigioniero e portato in Spagna. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gurro, il borgo piemontese dall’anima scozzese

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