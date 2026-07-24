Cani in condominio sempre permessi? Cosa dice davvero la legge

Dalla riforma del condominio, non è più possibile vietare di avere cani in casa. La legge stabilisce che i proprietari possono tenere animali domestici senza restrizioni, a meno che non ci siano specifiche delibere contrarie approvate dall’assemblea. Le norme precedenti che prevedevano divieti sono state abrogate. Restano comunque da rispettare le norme di buon senso e le eventuali regolamentazioni condominiali già esistenti.

di Filippo Portoghese* Da quando è stata approvata la riforma del condominio, nessuno può più vietare di tenere un cane in casa. È una delle affermazioni che sento ripetere più spesso. Una di quelle convinzioni che, a forza di essere ripetute, finiscono per trasformarsi in verità assolute. Elementare, Watson! Peccato che il diritto, come spesso accade, sia meno semplice degli slogan. Lo scrivo da tempo: sul tema della convivenza tra animali domestici e condominio non è ancora stato detto tutto. E la recente sentenza del Tribunale di Cosenza n. 9602026 torna a dimostrarlo. L’obiezione è sempre la stessa: “L’art. 1138 del Codice civile dice che il regolamento condominiale non può vietare di possedere o detenere animali domestici”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Billionaire Heiress Fakes Poverty to Test Boyfriend; Betrayed, Reveals Identity and Makes Him Kneel

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