Animal Protection ha denunciato la morte di un cane abbandonato a Cala di Forno, definendo il fatto “vile e codardo”. L’organizzazione chiede che chi sa parli e si faccia luce sulle responsabilità e le cause del decesso. L’indignazione cresce con il passare dei giorni, mentre l’episodio suscita numerose richieste di giustizia e di accertamenti ufficiali.

GROSSETO L’indignazione per la morte del cane abbandonato dai proprietari a Cala di Forno aumenta di giorno in giorno. Così come gli appelli a fare chiarezza sulle responsabilità e cause della morte dell’animale. L’ultima in ordine di tempo arriva da La Lndc Animal protection, pronta a presentare un esposto alla procura di Grosseto, ma anche a mettersi a disposizione per ricevere eventuali segnalazioni. "Quel cane è morto di stenti – dichiara la presidente Piera Rosati – e chi era la sua famiglia e avrebbe dovuto assisterlo e portarlo immediatemente in una clinica veterinaria si è invece allontanato. è un gesto vile codardo". Poi l’appello alle autorità ed enti coinvolti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cane abbandonato e poi morto. Esposto di Animal Protection : "Fatto vile e codardo. Chi sa parli"

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Un cane abbandonato, ricoperto di nodi e incapace di vedere… Oggi la sua vita cambia completame

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