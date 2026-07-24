Dopo le vacanze, molte persone tornano a casa stanche come prima di partire. Cambiare luogo non basta se la mente resta in allerta. Un esperto suggerisce tre pratiche semplici per rallentare, disconnettersi e recuperare energia. Le ferie durano sempre meno e spesso non bastano a rigenerarsi per il lavoro successivo.

L e vacanze durano sempre meno e in molti casi non riescono più a dare la giusta carica per affrontare il nuovo anno lavorativo. Negli ultimi anni, sempre più persone raccontano di tornare dalle ferie stanche quasi quanto prima della partenza. Si cambia città, spiaggia, hotel, panorama ma qualcosa resta identico: il rumore mentale. Pensieri continui, notifiche, ansia da controllo, bisogno di essere sempre reperibili, difficoltà a stare davvero fermi. Anche in vacanza il cervello resta acceso. Il rumore mentale in vacanza può impedire al cervello di rallentare davvero, anche quando si è lontani dal lavoro. Ma allora cosa fare? I compiti delle vacanze del prof Vincenzo Schettini che fanno bene alla vita X Leggi anche › Estate in sicurezza: 8 consigli degli esperti per vacanze serene Vacanze: cresce il fenomeno della “always on culture”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cambiare luogo non basta se la mente resta in allerta. Richard Romagnoli propone tre pratiche semplici per rallentare, disconnettersi e tornare davvero rigenerati

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Quando qualcuno è nella tua mente tutto il tempo, queste tre cose stanno accadendo | Carl Jung

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