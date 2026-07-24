Camavinga determinato a restare al Real Madrid nonostante l’interesse di Manchester City e Manchester United

Notizia in breve

Un giocatore del Real Madrid ha dichiarato di voler rimanere nel club, nonostante l'interesse mostrato da due squadre di Manchester. La volontà di continuare con il team attuale è stata comunicata recentemente, anche se non sono state rivelate le eventuali offerte ricevute o le trattative in corso. La notizia è stata riportata da diverse fonti online e riguarda il futuro del calciatore, che ha espresso chiaramente la sua intenzione di restare nella squadra attuale.