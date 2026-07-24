Camavinga determinato a restare al Real Madrid nonostante l’interesse di Manchester City e Manchester United
Un giocatore del Real Madrid ha dichiarato di voler rimanere nel club, nonostante l'interesse mostrato da due squadre di Manchester. La volontà di continuare con il team attuale è stata comunicata recentemente, anche se non sono state rivelate le eventuali offerte ricevute o le trattative in corso. La notizia è stata riportata da diverse fonti online e riguarda il futuro del calciatore, che ha espresso chiaramente la sua intenzione di restare nella squadra attuale.
2026-07-23 15:43:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da varie testate giornalistiche online: TRANSFERmarketWEB.com © foto Federico TitoneBernabeuDigital.com Eduardo Camavinga è determinato a lottare per il suo futuro al Real Madrid. Dopo essere stato escluso dalla nazionale francese di Didier Deschamps per la Coppa del Mondo 2026 e aver sopportato un infortunio al Santiago Bernabéu, il centrocampista è ansioso di ristabilirsi. Secondo Marca, il Real Madrid sarebbe disposto ad ascoltare le offerte per il nazionale francese, il cui contratto durerà fino al 2029, dopo una stagione deludente segnata da infortuni e prestazioni inconsistenti. Si ritiene che i giganti spagnoli valutino Camavinga intorno ai 50 milioni di euro, ma il 23enne non ha alcuna voglia di lasciare Madrid. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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