In piscina con i figli? Può costare oltre 100 euro | la denuncia di una mamma sul caro-estate a Milano

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una madre ha denunciato che una giornata in piscina con i figli può costare più di 100 euro. La donna, madre di due ragazzi di 12 e 14 anni, ha spiegato che i costi elevati stanno spingendo molte famiglie a cercare alternative fuori Milano. La questione riguarda i prezzi delle strutture pubbliche e private, che rendono difficile per alcune famiglie permettersi di frequentarle durante l’estate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Una giornata in piscina per una famiglia può costare oltre 100 euro". A Fanpage.it Antonella, mamma di due ragazzi di 14 e 12 anni, ha raccontato come il caro-piscine stia spingendo sempre più famiglie fuori Milano in cerca di soluzioni più accessibili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MAI CHIAMARE 67 KID ALLE 3 DI NOTTE!! - by Charlotte M.

Video MAI CHIAMARE 67 KID ALLE 3 DI NOTTE!!?? - by Charlotte M.

Notizie e thread social correlati

Famiglia nel bosco, il Tribunale respinge il ricorso: “Mamma Catherine non può tornare con i figli”Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso di respingere il ricorso presentato dalla famiglia che si trovava nel bosco.

Leggi anche: La nave napoletana “Grande Torino” lascia lo Stretto di Hormuz dopo oltre 100 giorni: “Pensiero va a vittime della guerra”

Temi più discussi: Annegamenti in piscina: le regole per gli impianti e i gestori. E i consigli utili ai genitori per prevenire gli incidenti; Intossicazione da cloro in piscina, quali sono i sintomi e i rischi per i bambini; Bimba morta in piscina, indagati i titolari dello stabilimento; Piscine killer? L’Iss spiega perché alcuni incidenti continuano a succedere.

può in piscina con iIn piscina con i figli? Può costare oltre 100 euro: la denuncia di una mamma sul caro-estate a MilanoLa nostra redazione raccoglie segnalazioni e testimonianze di famiglie che ogni estate si trovano a fare i conti con il caro-piscine, l'aumento dei prezzi e la difficoltà di trovare alternative access ... fanpage.it

può in piscina con iIncidenti in piscina e bambini: le cause principali e come proteggerli davveroGli incidenti in piscina continuano a verificarsi e i bambini sono spesso vittime. È essenziale proteggerli dai rischi. bimbisaniebelli.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web