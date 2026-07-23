In piscina con i figli? Può costare oltre 100 euro | la denuncia di una mamma sul caro-estate a Milano

Una madre ha denunciato che una giornata in piscina con i figli può costare più di 100 euro. La donna, madre di due ragazzi di 12 e 14 anni, ha spiegato che i costi elevati stanno spingendo molte famiglie a cercare alternative fuori Milano. La questione riguarda i prezzi delle strutture pubbliche e private, che rendono difficile per alcune famiglie permettersi di frequentarle durante l’estate.

"Una giornata in piscina per una famiglia può costare oltre 100 euro". A Fanpage.it Antonella, mamma di due ragazzi di 14 e 12 anni, ha raccontato come il caro-piscine stia spingendo sempre più famiglie fuori Milano in cerca di soluzioni più accessibili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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