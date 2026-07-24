Calciomercato Roma rebus attacco | proposto Noa Lang

Da sololaroma.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma non ha ancora completato acquisti in entrata a meno di un mese dall’inizio del campionato e dopo oltre dieci giorni di preparazione. Tra le possibili opzioni per l’attacco, è stato proposto il nome di Noa Lang. La squadra continua a lavorare sul mercato senza aver ufficializzato ancora nessun trasferimento. La finestra di mercato rimane aperta e le trattative sono in corso.

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Dopo più di dieci giorni dall’inizio della preparazione atletica, ma soprattutto a meno di un mese dalla prima giornata di Serie A, la Roma non è ancora riuscita a chiudere nessun colpo in entrata. Tantissimi nomi sondati, molti meno quelli fattibili. Gasperini chiede da mesi un esterno offensivo a cui dare la titolarità sulla fascia sinistra, nelle ultime ora è spuntato fuori il nome di Noa Lang, tornato al Napoli dopo sei mesi al Galatasaray. Un altro nome per Gasperini. L’olandese sembra non aver convinto del tutto il neo-allenatore del Napoli. I partenopei pare che siano costretti a vendere uno tra Lang e Neres, e Allegri vorrebbe puntare più sul secondo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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