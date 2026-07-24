Il Milan sta valutando nuove opzioni dopo aver interrotto i contatti per Karetsas. La squadra ha iniziato a esplorare la possibilità di ingaggiare Mastantuono, un trequartista mancino capace di giocare tra le linee. La trattativa coinvolge costi, concorrenza e fattibilità, mentre il club si muove per accontentare la richiesta dell’allenatore, che desidera rinforzare il reparto offensivo con un giocatore di qualità.

Dopo la recente frenata nella trattativa per K?nstantinos Karetsas, il Milan ha iniziato a guardarsi intorno per sondare alcune possibili alternative. Ruben Amorim ha chiesto alla dirigenza l'acquisto di un trequartista mancino in grado di giocare nei mezzi spazzi e Gerry Cardinale è pronto a fare di tutto per accontentarlo. Stando a quanto riferito da 'Tuttosport', il club rossonero sarebbe tra le squadre maggiormente interessate a Franco Mastantuono. I numeri di Mastantuono al Real Madrid. Prelevato la scorsa estate dal River Plate per 45 milioni di euro, il rendimento del trequartista argentino non ha rispettato le aspettative del Real Madrid. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, si scalda la pista Mastantuono: costi, concorrenza e fattibilità dell'operazione

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