Calciomercato Milan nuovo colpo | è fatta Sankhoun Diawara per Amorim - Karetsas il Diavolo chiama la famiglia - Indiscrezioni rossonere

Da ilgiornaleditalia.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha concluso l'acquisto di Sankhoun Diawara dal Troyes come nuovo rinforzo per la difesa. L'accordo è stato finalizzato e l'annuncio ufficiale è imminente. La società rossonera sta inoltre lavorando su altri nomi, ma al momento il trasferimento di Diawara rappresenta l'operazione più rilevante del mercato in corso.

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