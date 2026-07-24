Calciomercato Milan nuovo colpo | è fatta Sankhoun Diawara per Amorim - Karetsas il Diavolo chiama la famiglia - Indiscrezioni rossonere

Il Milan ha concluso l'acquisto di Sankhoun Diawara dal Troyes come nuovo rinforzo per la difesa. L'accordo è stato finalizzato e l'annuncio ufficiale è imminente. La società rossonera sta inoltre lavorando su altri nomi, ma al momento il trasferimento di Diawara rappresenta l'operazione più rilevante del mercato in corso.

Milan, Modric dopo il rinnovo: "Progetto in cui credo e che mi motiva" Calciomercato Milan-Diawara è fatta Il Milan fa un colpo per rinforzare il pacchetto arretrato: presto Sankhoun Diawara dal Troyes. Il difensore classe 2006 - molto forte fisicamente, piede mancini e portato alla fase di c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Mercato MilanAltro Colpo per Amorim! Trequartista in Arrivo

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