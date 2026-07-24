Nell’ambito del calciomercato, il giocatore portoghese ha dichiarato di voler lasciare il club in estate per trasferirsi in uno dei cinque principali campionati europei. Durante un’intervista, ha ribadito questa intenzione, ma finora non sono arrivate offerte ufficiali al club. Il club non ha ricevuto proposte concrete, secondo fonti vicine alla società. La situazione resta in attesa di eventuali sviluppi futuri.

Nella recente intervista al podcast brasiliano 'PodahTV', Rafael Leao ha ribadito la propria volontà di lasciare il Milan in estate. Il portoghese vorrebbe trasferirsi in uno dei top cinque campionati europei, ma, per ora, in Via Aldo Rossi non è ancora stata registrata alcuna offerta ufficiale. A fornire ulteriori dettagli sul futuro del numero 10 rossonero ci ha pensato Matteo Moretto. I numeri di Leao al Milan. Negli otto anni con la maglia del Milan, Leao ha segnato 80 gol e servito 65 assist in 291 presenze, diventando il 15° marcatore nella storia del club, oltre che il 6° assistman all-time. A livello realizzativo, la stagione 2025-2026 è stata la peggiore dalla 2020-2021. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: "Nessuna proposta concreta per Leao. Ecco cosa potrebbe succedere"

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