Calciomercato Inter frenata per Solet | ecco perché la trattativa con l’Udinese si è improvvisamente bloccata
La trattativa tra l'Inter e l’Udinese per il trasferimento del difensore francese Solet si è interrotta. La decisione è stata influenzata da valutazioni economiche e da dubbi fisici riguardanti il giocatore. Solet era considerato uno dei primi obiettivi per rinforzare la linea difensiva nerazzurra, ma le condizioni finanziarie e le incognite sulla salute hanno portato alla frenata dell'operazione. La trattativa non è più attualmente in corso.
di Alberto Petrosilli Il centrale francese Solet era stato uno dei primi obiettivi per la difesa nerazzurra, ma valutazioni economiche e alcuni dubbi fisici hanno rallentato l’operazione. L’ Inter continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato dopo gli addii di Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan de Vrij. Tra i primi profili presi in considerazione dalla dirigenza nerazzurra c’era Oumar Solet, difensore dell’ Udinese, per il quale sembravano esserci tutti i presupposti per arrivare rapidamente alla chiusura dell’affare. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, il club milanese avrebbe raggiunto in tempi brevi un’intesa con il giocatore sulla base di un contratto quinquennale da 2,4 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com
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