Calciomercato Inter frenata per Solet | ecco perché la trattativa con l’Udinese si è improvvisamente bloccata

Notizia in breve

La trattativa tra l'Inter e l’Udinese per il trasferimento del difensore francese Solet si è interrotta. La decisione è stata influenzata da valutazioni economiche e da dubbi fisici riguardanti il giocatore. Solet era considerato uno dei primi obiettivi per rinforzare la linea difensiva nerazzurra, ma le condizioni finanziarie e le incognite sulla salute hanno portato alla frenata dell'operazione. La trattativa non è più attualmente in corso.