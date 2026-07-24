Calcio nuova avventura per Alessandro Eleuteri | giocherà nell’ambizioso Prato

Il calciatore Alessandro Eleuteri è passato dal club Recanatese al Prato. La sua nuova avventura inizia dopo aver trascorso sei mesi con la squadra precedente. La modifica avviene nel mese di luglio 2026. Non sono stati comunicati dettagli sul contratto o altri aspetti dell’accordo. Eleuteri si unisce alla formazione toscana, che si presenta come una delle società con ambizioni nel campionato.

Fermo, 24 luglio 2026 – Nuova avventura per Alessandro Eleuteri, che riparte da Prato dopo i sei mesi trascorsi indossando la maglia della Recanatese. L’esterno destro cresciuto nell’Ascoli e nella Juventus è l’ultimo rinforzo in ordine di tempo della squadra toscana guidata da Dal Canto, che punta alle zone alte della classifica in Serie D Girone E. Classe 1998, Eleuteri ha un curriculum con oltre 200 presenze in Serie C. Tra le varie maglie indossate ci sono anche quelle di Atalanta Primavera, Pistoiese, Monopoli, Ravenna, Feralpisalò, Alessandria, Vis Pesaro, Carpi, Fermana, Renate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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