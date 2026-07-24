Calcio Napoli sondaggio per Bellanova | resta viva anche la pista Favasuli

Il Calcio Napoli sta valutando diversi profili per rinforzare la fascia destra. Tra i nomi presi in considerazione ci sono un esterno dell’Atalanta e un giocatore del Catanzaro. Contestualmente, si parla anche di un interesse per Bellanova, con un sondaggio in corso. La società tiene aperte più opzioni, senza ancora aver definito una scelta definitiva. La trattativa per il giocatore del Catanzaro e quella per Bellanova proseguono parallelamente.

Il Calcio Napoli cerca un rinforzo per la corsia destra. Secondo Il Mattino, tra i profili valutati ci sono l’esterno dell’Atalanta e il giocatore del Catanzaro. Il Calcio Napoli continua a lavorare sul mercato per completare la fascia destra. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club azzurro starebbe valutando diversi profili, con Costantino Favasuli del Catanzaro ancora tra i nomi seguiti. Nelle ultime ore sarebbe emersa anche la candidatura di Raoul Bellanova. Per l’esterno dell’Atalanta il Napoli avrebbe effettuato un primo sondaggio, senza che al momento risulti avviata una trattativa. Il nome di Bellanova non sarebbe nuovo per il club azzurro. 🔗 Leggi su 2anews.it

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