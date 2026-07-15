Calcio Napoli occhi su Fortini per la fascia destra | resta viva anche la pista Dodò

Il Calcio Napoli monitora il giovane laterale della Fiorentina come possibile vice di Di Lorenzo sulla fascia destra. La società sta valutando anche il profilo di un difensore proveniente dal Catanzaro, reduce dall’esperienza in Serie B. La ricerca di un sostituto per il titolare sulla fascia destra è al centro delle attenzioni del club. La pista che porta a Dodò della Fiorentina resta aperta.

Il ds del Calcio Napoli, Giovanni Manna, valuta il giovane laterale della Fiorentina come possibile vice Di Lorenzo. Tra i profili seguiti anche Costantino Favasuli, reduce dall’esperienza in Serie B con il Catanzaro. Il Calcio Napoli continua a lavorare sul mercato alla ricerca di rinforzi per la fascia destra. Il club azzurro valuta diversi profili per completare la rosa e offrire nuove soluzioni sulle corsie laterali. Niccolò Fortini è uno dei profili seguiti dal Napoli per il ruolo di vice Di Lorenzo. Il laterale, di proprietà della Fiorentina, nella scorsa stagione ha collezionato 16 presenze in Serie A con la maglia viola, dimostrando di poter rappresentare una soluzione giovane e già abituata al massimo campionato. 🔗 Leggi su 2anews.it

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