Calcio a 5 Il Rimini dà il via alla stagione tra volti nuovi e tanti sogni

Notizia in breve

Il Rimini ha iniziato la stagione di calcio a 5 nei giorni scorsi, con una sessione sulla spiaggia di Riccione. La squadra ha presentato diversi volti nuovi e ha già espresso ambizioni per il campionato. La prima uscita ufficiale è prevista per le prossime settimane, mentre i giocatori si sono allenati tra sabbia e voglia di competere. Non sono stati comunicati dettagli sulla formazione o sulle date precise delle partite.