Calcio a 5 Il Rimini dà il via alla stagione tra volti nuovi e tanti sogni
Il Rimini ha iniziato la stagione di calcio a 5 nei giorni scorsi, con una sessione sulla spiaggia di Riccione. La squadra ha presentato diversi volti nuovi e ha già espresso ambizioni per il campionato. La prima uscita ufficiale è prevista per le prossime settimane, mentre i giocatori si sono allenati tra sabbia e voglia di competere. Non sono stati comunicati dettagli sulla formazione o sulle date precise delle partite.
Con i piedi sulla sabbia del Bagno 55 di Riccione e lo sguardo già rivolto al campo, il Rimini nei giorni scorsi si è guardato negli occhi per la prima volta. Non una semplice rimpatriata estiva, ma il primo mattoncino di un mosaico che la società sta componendo con cura per la prossima stagione. Tra la brezza della riviera e il sapore dei primi passi ufficiali, l’evento ha fatto da cornice alle firme sui contratti dei nuovi innesti: Lari, Magliocca, Pagliai e Savioli. A completare il quadro, quando i giochi sembravano fatti, è arrivato il colpo a sorpresa Della Costanza, la tessera mancante di un mercato condotto con pazienza e precisione. I motori si accendono, dunque, ma per viaggiare alti serve la giusta carburazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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