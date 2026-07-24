Bus caro-biglietti Pd | Colpa del governo Ma Fd’I accusa Amo | Allora a cosa serve?

Dal primo agosto, il costo del biglietto dell'autobus passerà da 1,50 a 2 euro, e da 2 a 2,70 se acquistato a bordo. I sindaci del bacino Seta hanno annunciato l'aumento, mentre il Partito Democratico attribuisce la decisione al governo. La destra invece critica i amministratori locali, chiedendo quale sia il reale scopo dell'incremento. Nessuna delle parti ha fornito dettagli sul motivo dell'aumento o su eventuali miglioramenti del servizio.

Colpa del governo. No, i Comuni fanno cassa senza migliorare il servizio. È scontro sull’incremento del biglietto dell’autobus da 1,50 a 2 euro (da 2 a 2,70 se fatto a bordo) annunciato dai tre sindaci del bacino Seta dal primo agosto. Il senatore del Partito democratico Stefano Vaccari rileva come "l’aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale nel territorio modenese è la conseguenza diretta delle scelte del governo, che ha tagliato il Fondo nazionale trasporti scaricando il peso economico su territori, aziende e amministratori locali. A pagare il conto saranno ancora una volta i cittadini". In Parlamento, "insieme ai colleghi del Partito democratico, abbiamo chiesto a più riprese interventi reali contro il caro energia e carburanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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