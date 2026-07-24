Burnham conferma le basi britanniche agli Usa per colpire l’Iran E Teheran minaccia Londra
Il nuovo premier britannico ha autorizzato l’uso delle basi del Regno Unito per operazioni militari statunitensi contro l’Iran. Teheran ha risposto minacciando Londra e definendo l’azione un “atto di aggressione”.
Il nuovo premier britannico conferma la linea di Starmer e autorizza l’uso delle basi del Regno Unito per operazioni statunitensi a scopo difensivo. Il regime parla di “atto di aggressione” e avverte: “Pagherete le conseguenze”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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