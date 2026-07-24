Buon compleanno Valerio Bonanni Alessandro Scipione Josè Altafini Ada Parisi Gianni Togni…
Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità: tra queste, Valerio Bonanni, Alessandro Scipione, Josè Altafini, Ada Parisi, Gianni Togni, Daniele De Rossi, Anna Nicoletti Dove, Carlo Mazzanti e Luisella Boni. Nessuna altra informazione è stata fornita sui festeggiati o sugli eventi correlati.
Buon compleanno Valerio Bonanni, Alessandro Scipione, Daniele De Rossi, Anna Nicoletti Dove, Carlo Mazzanti, Ada Parisi, Luisella Boni, Josè Altafini, Claudio Lenoci, Peppe Barra, Marilena Marin, Carlo Panella, Flavio Zanonato, Claudio Onofri, Stefano Disegni, Gregorio Paolini, Anna Maria Carloni, Gianni Togni, Gianni Mancuso, Vincenzo Salemme, Giuseppe Abbagnale, Mario Mauro, Adele Gambaro, Jennifer Lopez, Dino Baggio, Andrea Marrocco, Morgana Forcella, Francesco Millesi, Samuele Riva, Luca d’Addato, Stefano Masciolini, Enrico Ceccato, Vera Santagata, Leonardo Capotosti, Dario Cefarelli, Daniele Tailli, Elisa Meneghini. Oggi 24 luglio... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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