Il liceo Golgi di Broni è senza energia elettrica da giorni, lasciando circa 460 studenti senza aule e servizi. La scuola non ha ancora definito se le lezioni si svolgeranno in presenza o a distanza a settembre. La mancanza di energia impedisce l’apertura delle classi e delle strutture scolastiche. La direzione scolastica sta valutando l’ipotesi di adottare la didattica a distanza, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali.

Broni, 24 luglio 2026 – Mancano 40 giorni al suono della prima campanella e per il liceo Golgi sono ancora diversi i punti interrogativi. Il comitato Nuovo liceo - Zero amianto chiede risposte puntuali e tempestive da Ats, Provincia e dirigenza scolastica ciascuno per le proprie responsabilità, “affinché studenti, famiglie e lavoratori possano conoscere con chiarezza quale sarà il loro futuro da settembre”. Dal 23 marzo, quando i lavori per l’ampliamento dell’ascensore hanno provocato la fuoriuscita di amianto con i ragazzi presenti, gli studenti non hanno più una sede. “La sede storica risulta ancora formalmente restituita all’uso – sostiene il comitato – Nel frattempo non si hanno ancora notizie certe sul progetto del nuovo liceo né sui relativi tempi di realizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Broni, liceo Golgi al buio: 460 studenti non sanno dove faranno lezione a settembre. Spunta l’ipotesi Dad

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