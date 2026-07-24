Bonus giovani 2026 | sgravio totale per chi stabilizza gli under 35 dal 1° agosto

Dal 1° agosto, chi stabilizza under 35 con contratti a tempo determinato riceverà uno sgravio contributivo totale. L’INPS ha pubblicato la Circolare numero 72 del 3 luglio 2026, che fornisce le istruzioni per l’applicazione di questa misura. La norma è contenuta nel Decreto-Legge numero 62 del 2026, noto come DL 1° maggio, e mira a favorire le assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori.

Bonus giovani 2026: pubblicate dall’INPS con Circolare numero 72 del 3 luglio 2026 le istruzioni per lo sgravio contributivo previsto dal Decreto – Legge numero 622026 (ribattezzato DL 1° maggio) destinato a incentivare le trasformazioni a tempo indeterminato di under 35. Pur alla luce della circolare, lo sgravio non è ancora fruibile dalle aziende, in attesa dell’aggiornamento della piattaforma telematica “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” dell’Istituto, su cui i datori di lavoro dovranno trasmettere le domande di accesso al bonus. Analizziamo la novità in dettaglio. Indice. Bonus giovani 2026 solo per i datori di lavoro privati. L’esonero contributivo è limitato ai soli datori di lavoro del settore privato, a prescindere dalla circostanza che siano o meno imprenditori. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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BONUS ASSUNZIONI 2026: Sconti contributivi per GIOVANI, DONNE e ZES

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