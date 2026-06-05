Bonus assunzione giovani | sgravio strutturale per under 30

Da leggioggi.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Decreto-Legge 30 aprile 2026, noto come DL 1° maggio, ha modificato gli incentivi per le assunzioni di giovani under 35. Lo sgravio contributivo, chiamato “Bonus assunzione giovani”, è stato reso strutturale e applicabile anche alle nuove assunzioni di under 30. La normativa riguarda i contratti di lavoro stipulati a partire dalla data di entrata in vigore e prevede la conferma di alcuni benefici fiscali già esistenti.

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Il Decreto-Legge 30 aprile 2026 numero 62 ( ribattezzato DL 1° maggio ) ha rivoluzionato il mondo degli sgravi contributivi per le assunzioni di giovani under 35, i cosiddetti “Bonus assunzione giovani”. Prima dell’entrata in vigore del decreto, il Milleproroghe 2026 aveva esteso alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35, effettuate sino al 30 aprile 2026, la possibilità per i datori di lavoro di abbattere il costo del personale attraverso un esonero dal versamento dei contributi del 70–100 per cento. Il recente Decreto 1° maggio ha abrogato la proroga all’annualità corrente dell’esonero contributivo al 70–100 per cento e, al... 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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