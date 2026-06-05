Bonus assunzione giovani | sgravio strutturale per under 30

Notizia in breve

Il Decreto-Legge 30 aprile 2026, noto come DL 1° maggio, ha modificato gli incentivi per le assunzioni di giovani under 35. Lo sgravio contributivo, chiamato “Bonus assunzione giovani”, è stato reso strutturale e applicabile anche alle nuove assunzioni di under 30. La normativa riguarda i contratti di lavoro stipulati a partire dalla data di entrata in vigore e prevede la conferma di alcuni benefici fiscali già esistenti.