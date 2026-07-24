Un calciatore italiano è risultato positivo a un test antidroga durante una notte trascorsa a Sydney. Dopo due controlli della polizia, il test preliminare ha evidenziato l’assunzione di sostanze proibite. La vicenda riguarda un atleta di alto livello che si trovava in vacanza all’estero. La notizia si è diffusa dopo che sono stati resi noti i risultati del test, ancora da confermare con analisi definitive.

Una notte di vacanza a Sydney, due controlli della polizia e un test antidroga preliminare che ora mette Cristian Volpato al centro di una vicenda delicata. Il centrocampista del Sassuolo, rientrato in Australia prima della ripresa della stagione, è stato fermato dopo un presunto eccesso di velocità. Le autorità hanno disposto il ritiro della patente internazionale per sei mesi, mentre sono attesi gli esiti degli accertamenti di laboratorio. Cristian Volpato fermato dalla polizia a Sydney. Secondo la ricostruzione diffusa dai media australiani, il calciatore 22enne è stato fermato nella notte tra giovedì e venerdì mentre era al volante di una BMW sull’Anzac Bridge, a Sydney. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Bomba nel calcio italiano: “Positivo a test antidroga”. Si tratta proprio del campione

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