Bmw ha annunciato il richiamo di 744.234 veicoli a livello globale a causa di un rischio di incendio legato a un problema al relè di avviamento. La casa automobilistica ha deciso di intervenire su un numero significativo di automobili per verificare e, se necessario, sostituire i componenti difettosi. La misura riguarda diversi modelli prodotti negli ultimi anni e coinvolge veicoli ancora in circolazione. I proprietari dei mezzi saranno contattati per le operazioni di richiamo e riparazione.

Quasi 750mila veicoli ai quali prestare attenzione. Bmw avvia uno dei più grandi richiami della sua storia con ben 744.234 auto coinvolte in tutto il mondo a causa del potenziale rischio di incendio per un problema al relè di avviamento. E nel frattempo l’azienda tedesca ha deciso che non parteciperà al Salone dell’Auto di Parigi a ottobre: un annuncio arrivato in un momento in cui il gruppo tedesco sta risentendo dell’impatto del calo delle vendite in Cina. Il maxi-richiamo riguarda – scrive Bild – 13 modelli prodotti tra luglio 2020 e febbraio 2026. Tra le auto coinvolte ci sono Serie 3, Serie 5, X5 e la i3 elettrica. Tutte potrebbero avere dei “depositi” nel relè di avviamento e rischierebbero di incendiarsi all’accensione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bmw richiama 744.234 veicoli in tutto il mondo per rischio incendio

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