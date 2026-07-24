Non sarà eseguita un’autopsia sul bambino di quasi due anni morto dopo essere stato investito dal pick-up di famiglia. Il riserbo rimane alto attorno alle famiglie coinvolte, senza ulteriori dettagli sul caso. La polizia sta indagando sull’incidente, ma al momento non sono stati forniti aggiornamenti ufficiali. La famiglia del bambino si trova sotto shock, e le autorità non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche.

È impenetrabile il muro di riserbo alzato attorno al dolore delle famiglie Canclini e Colturi, di papà Mario e della mamma Adriana, genitori del piccolo Jacob Giacomo, il bimbo di neppure due anni che ha perso la vita, investito dal pick-up di famiglia ai 1.700 metri di Plator. Qui ogni estate la famiglia Canclini, che normalmente si divide tra la residenza di Piatta, frazione di Valdisotto, e Premadio, Valdidentro, dove ha sede l’azienda agricola specializzata in produzione di formaggi, si trasferisce con i propri animali. Vacche, caprette, pony. Un paradiso per gli animali e per i bambini, liberi di giocare nella natura incontaminata. Lavoro duro per i grandi, ma anche un’esistenza genuina, quasi fuori dal tempo, per questa famiglia unita e numerosa, tanto social nel promuovere la propria attività, quanto off-line per tutto il resto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bimbo morto. L’autopsia non ci sarà

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Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. Aveva 7 anni

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