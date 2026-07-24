Dal primo agosto, i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti per i mezzi urbani a Ancona aumenteranno del 20 per cento. L’adeguamento riguarda sia i singoli titoli di viaggio sia le formule di abbonamento. La modifica si applica alle tariffe in vigore per il servizio di trasporto pubblico locale. La variazione si rende necessaria per coprire i nuovi costi di gestione del servizio.

A partire dal primo agosto entrerà in vigore l’ aggiornamento dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti per i bus del servizio urbano ad Ancona. Lo ha deciso ieri la giunta comunale con una delibera necessaria a "ripristinare e garantire l’equilibrio economico della gestione del servizio" e "assicurare – come si legge nella delibera – la sostenibilità della gestione del trasporto pubblico locale, limitando nel contempo l’impatto sugli utenti e salvaguardando l’interesse pubblico alla fruizione di un servizio efficiente". L’ adeguamento medio si attesterà intorno al 20% e verrà applicato in modo lineare. La revisione interesserà sia gli abbonamenti sia le diverse tipologie di biglietto, la cui struttura complessiva rimarrà invariata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Biglietti dell’autobus. Ecco l’aumento del 20%

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