Beukema rientro a metà agosto | il Napoli spera nel Como

Il difensore olandese, attualmente infortunato, sta affrontando un problema alla condizione cronica al tendine d’Achille, con un peggioramento della sua condizione. Il Napoli monitora il suo stato di recupero e spera di averlo disponibile a partire dalla metà di agosto. La squadra sta valutando anche un possibile coinvolgimento di una squadra di Serie B per il suo reinserimento in campo.

Il Napoli continua a seguire con attenzione il recupero di Sam Beukema. Il difensore olandese è alle prese con la riacutizzazione di una patologia cronica bilaterale al tendine d’Achille. Il problema ha reso necessario un programma personalizzato. Il centrale sta svolgendo un lavoro specifico di rieducazione, con l’obiettivo di tornare gradualmente a disposizione dello staff tecnico. La speranza del giocatore è quella di rientrare in gruppo durante la parte conclusiva del ritiro di Castel di Sangro. Al momento, però, non è ancora possibile fissare una data certa. Secondo il Corriere dello Sport, lo scenario più ottimistico prevede il ritorno agli allenamenti con i compagni intorno alla metà di agosto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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