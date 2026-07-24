Durante un evento a Treviglio, un politico ha commentato le affermazioni di un generale, definendole un “peperoncino” nel discorso politico. Ha aggiunto che chi sostiene che queste parole dividano la destra è un “deficiente”. Il politico ha anche affermato che i leader di partito non hanno mai contestato pubblicamente le dichiarazioni del generale, che sono rimaste in linea con le posizioni della maggioranza.

«Chi dice che Vannacci divide le destre è un deficiente. È solo un peperoncino in più sullo stesso menù della Meloni e Salvini, che non a caso non hanno mai niente in contrario su quello che dice». Non le manda a dire Pierluigi Bersani aprendo la Festa de «L’Unità» di Treviglio giovedì sera davanti a oltre 500 persone. Metà grillo parlante, metà grande saggio, l’ex segretario del Pd fa tappa ufficialmente per presentare il suo ultimo libro «Chiedimi chi erano i Beatles». È l’occasione però anche per lanciare la campagna elettorale di Erik Molteni, che l’anno prossimo cercherà di strappare il Comune al centrodestra che governa da 15 anni. E il primo risultato è raggiunto con un pienone a Treviglio Fiera che i dem non avevano mai visto negli ultimi anni nella loro kermesse, mandando in tilt il partito. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Bersani a Treviglio: «Vannacci divide la destra? È un deficiente chi lo dice»

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