Berlino sosterrà direttamente le sue startup della difesa Cosa significa

Notizia in breve

La Germania ha annunciato che entrerà direttamente nel capitale di startup nel settore della difesa per favorirne lo sviluppo. La decisione fa parte di una nuova strategia che prevede un sostegno finanziario diretto alle imprese emergenti in questo ambito. La misura mira a incentivare l’innovazione e rafforzare le capacità nazionali nel settore della difesa. La partecipazione statale sarà mirata a finanziare progetti e tecnologie considerate strategiche per la sicurezza del Paese.