Berlino sosterrà direttamente le sue startup della difesa Cosa significa
La Germania ha annunciato che entrerà direttamente nel capitale di startup nel settore della difesa per favorirne lo sviluppo. La decisione fa parte di una nuova strategia che prevede un sostegno finanziario diretto alle imprese emergenti in questo ambito. La misura mira a incentivare l’innovazione e rafforzare le capacità nazionali nel settore della difesa. La partecipazione statale sarà mirata a finanziare progetti e tecnologie considerate strategiche per la sicurezza del Paese.
La Germania entrerà direttamente nel capitale delle startup della difesa per sostenerne lo sviluppo. La misura è contenuta nella nuova strategia federale per le imprese innovative approvata dal governo tedesco e che prevede la creazione di un fondo pubblico che consentirà allo Stato di acquisire partecipazioni in aziende che sviluppano tecnologie con esplicite applicazioni militari. La misura, la cui esatta dotazione finanziaria non è stata ancora resa nota, fa parte di una strategia più ampia guidata dal ministero dell’Economia, che comprende 152 interventi destinati a facilitare l’accesso ai finanziamenti, attrarre lavoratori qualificati e ridurre gli ostacoli burocratici per le nuove imprese. 🔗 Leggi su Formiche.net
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