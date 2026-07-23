Lockheed Martin investirà 100 milioni di euro nelle startup della difesa in Europa. La società ha annunciato l’apertura di un nuovo ufficio nel continente per gestire il fondo di venture capital. Questa mossa mira a sostenere le aziende emergenti nel settore della difesa e della tecnologia, ampliando la presenza nel mercato europeo. Il fondo continuerà a finanziare progetti innovativi e startup locali, con l’obiettivo di rafforzare le collaborazioni e le capacità nel settore della difesa.

Lockheed Martin amplierà la presenza del proprio fondo di venture capital nei mercati europei. La società ha annunciato l’apertura di un ufficio a Londra per Lockheed Martin Ventures, il braccio di investimento da 1 miliardo di dollari del gruppo, con l’obiettivo di destinare almeno 100 milioni di dollari a startup e tecnologie per la difesa nel Regno Unito e in Europa. L’iniziativa punta a sostenere lo sviluppo di tecnologie emergenti nel settore della difesa e ad accelerarne l’integrazione nelle capacità operative dell’azienda. La nuova struttura europea opererà come punto di riferimento per l’individuazione e il supporto di imprese innovative attive nei principali mercati del continente. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Lockheed Martin punta sull’Europa con 100 milioni per le startup della difesa

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Lockheed Unveils Cheaper Patriot Missile | New ACE Interceptor to Boost U.S., Europe Air Defences

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