La ricostruzione della scuola primaria Gabriele Rosa a Bergamo, iniziata dopo la demolizione, non sarà completata entro il 20 luglio come previsto. La Gvg spa, che si era impegnata a terminare i lavori entro quella data, ha comunicato che i lavori si concluderanno invece a novembre. Nel frattempo, sono stati aperti gli asili presso il Sacro Cuore. La data di fine lavori è stata spostata di diversi mesi rispetto all’accordo iniziale.

Lunedì 20 luglio: era la data indicata nell’atto negoziale integrativo all’appalto entro cui la Gvg spa si era impegnata a ultimare la ricostruzione della (demolita) scuola primaria Gabriele Rosa, nel quartiere di Conca Fiorita. Così non è, dal momento che gli operai sono ancora in cantiere e l’impresa, «stante la valutazione dello stato di avanzamento dei lavori», ha previsto «di chiudere il cantiere non oltre il 16 novembre 2026». La posizione del ComuneQuesto nuovo termine è contenuto nella delibera con cui la giunta comunale ha autorizzato la scelta di non avvalersi, «allo stato e nell’immediato», della clausola contenuta nell’atto integrativo che consentirebbe a Palazzo Frizzoni di risolvere il contratto con l’appaltatore. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, scuola «Rosa» cantiere infinito: fine lavori slittata a novembre. Sacro Cuore, aprono gli asili

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