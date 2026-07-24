Benevento ufficiale l’acquisto di Dalle Mura dalla Juve Stabia

Il Benevento ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo del difensore Christian Dalle Mura dalla Juve Stabia. Il giocatore, nato nel 2002, ha disputato numerose partite in Serie B. La firma sul contratto è stata ufficializzata e il reparto difensivo del club si avvicina al sold out. Dalle Mura si unisce alla squadra come nuovo innesto per la stagione in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto C’è quasi il cartello sold out sul reparto difensivo del Benevento che ha annunciato l’arrivo a titolo definitivo dalla Juve Stabia del centrale Christian Dalle Mura, classe 2002 con alle spalle un numero importante di gare in Serie B. Insieme a Scognamillo, Saio e Caldirola toccherà all’ex Juve Stabia il compito di proteggere il più possibile la porta difesa da Vannucchi in un torneo che ha già disputato in quattro diverse stagioni. “Il Benevento Calcio – si legge – comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Juve Stabia, per il trasferimento a titolo definitivo del difensore Christian Dalle Mura. Il calciatore, classe 2002, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2029?. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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